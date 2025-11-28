Rai palinsesti rivoluzionati per lo sciopero dei giornalisti | salta Agorà stop anche a Storie Italiane

Un’intera giornata di programmazione stravolta: lo sciopero indetto dalla FNSI – la Federazione nazionale della stampa italiana – per il rinnovo del contratto giornalistico, fermo ormai dal 2016, ha paralizzato per 24 ore radio, tv e informazione online. La mobilitazione, iniziata alle 5:30 del 28 novembre e valida fino alle 5:30 di sabato 29, ha registrato un’ampia adesione tra i giornalisti Rai, costringendo l’azienda a ridisegnare quasi completamente il palinsesto. Fin dalle prime ore del mattino non sono andati in onda diversi programmi storici: tra questi Agorà, il contenitore informativo di Rai3 che, salvo rari casi legati a scioperi tecnici, non mancava all’appuntamento da anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

