C’ero una volta in Ancona il nuovo libro di Carlo Magliola

È arrivato un nuovo libro che ripercorre la storia di Ancona. L’autore, Carlo Magliola, racconta il capoluogo marchigiano di un tempo, portando i lettori tra le sue strade e i suoi ricordi. Il volume si propone come un viaggio nel passato della città, tra aneddoti e immagini di un’epoca ormai passata.

E' uscito un nuovo libro che racconta il capoluogo marchigiano di un tempo. Il titolo è ' C'ero una volta in Ancona ', e l'autore è Carlo Magliola. Pubblicato dalla casa editrice dorica Affinità Elettive, il volume è una sorta di viaggio nella memoria, lungo una città che si fa persona, compagna di strada, custode di ricordi. Ancona non è soltanto lo sfondo delle vicende, è la protagonista silenziosa che accompagna la crescita e i sogni di chi la abita. Una storia personale intrecciata con quella collettiva di una generazione che ha imparato a vivere il cambiamento tra entusiasmo, fragilità e speranza.

