Lo minacciano con un cane e gli rubano fumo e marijuana | quattro arresti
Quattro persone sono state arrestate dopo aver aggredito un uomo con un cane e avergli rubato quasi due chili di hashish e sigarette di marijuana. La rapina è avvenuta in una strada del centro città, dove i sospettati hanno minacciato la vittima con il cane prima di impossessarsi della droga.
Lo hanno aggredito e minacciato scatenandogli contro un cane. Poi si sono impossessati di quasi due chili di hashish e fumo e sono scappati. Risultato: le manette. Per tutti. Quattro uomini sono stati arrestati dalla polizia locale nel quartiere Villa Rachele di Cinisello Balsamo (hinterland nord di Milano) nei giorni scorsi. In totale sono stati sequestrati due chili tra hashish e marijuana, oltre a 1.600 euro in contanti. Durante un servizio di pattugliamento in via Adamoli, gli agenti hanno notato alcune persone che, con atteggiamento agitato, discutevano animatamente vicino a un’auto. All’improvviso uno di loro ha afferrato un borsone dal bagagliaio della vettura, mentre il conducente veniva minacciato da un complice che si faceva forza con un cane di grossa taglia.🔗 Leggi su Milanotoday.it
