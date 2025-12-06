Minacciano un ragazzino con la pistola e gli rubano la catenina d' oro | 5 in manette
Sono stati arrestati 5 persone, di cui 3 minorenni destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di collocamento in comunità perché ritenuti responsabili di rapina, minaccia e lesioni aggravate, commesse ai danni di un cittadino straniero. La Squadra Investigativa del Commissariato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Una sospensione di sette giorni, in presenza, per il ragazzino protagonista di momenti di forte tensione registrati nei giorni scorsi alla scuola media di Cervaro - facebook.com Vai su Facebook
Umbria, bulli a scuola: ragazzino costretto a cambiare istituto ift.tt/IirZ0v7 ift.tt/FrxULdq Vai su X
Melito, ragazzini in minimoto minacciano passanti con un’arma nel centro della città - Alcuni residenti hanno denunciato un nuovo episodio di violenza a Melito: dei ragazzini in minimoto avrebbero minacciato dei passanti puntando contro di loro un’arma, probabilmente ... Riporta msn.com