Minacciano un ragazzino con la pistola e gli rubano la catenina d' oro | 5 in manette

6 dic 2025

Sono stati arrestati 5 persone, di cui 3 minorenni destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di collocamento in comunità perché ritenuti responsabili di rapina, minaccia e lesioni aggravate, commesse ai danni di un cittadino straniero. La Squadra Investigativa del Commissariato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

