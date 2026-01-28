Gli rubano il cane lo ritrova dopo tre anni L’incredibile storia a Orvieto

Da lanazione.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre anni di attesa, un uomo di Orvieto ha riabbracciato il suo cane, scomparso nel nulla. La vicenda ha avuto un lieto fine grazie a un miracolo del destino: il cane è stato ritrovato vivo e in buona salute, dopo un lungo periodo di scomparsa. La famiglia non credeva più di rivederlo, ma ieri la sorpresa.

Terni, 28 gennaio 2026 – Dopo tanto tempo ogni speranza sembrava ormai perduta. E invece è arrivata la buona notizia. Il proprietario di Orvieto (Terni), al quale era stato rubato il cane tre anni prima, potrà riabbracciare il suo compagno a quattro zampe. L’uomo aveva sporto denuncia, ma fin’ora nessuna traccia del cane.  I  carabinieri forestali del nucleo di Rivodutri (Rieti) hanno ritrovato l'animale a seguito di un controllo eseguito a Poggio Bustone, nel Reatino. I militari hanno infatti fermato un'auto che trasportava tre cani e, con agli accertamenti in banca dati, è emerso che uno era stato rubato proprio a Orvieto tre anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gli rubano il cane lo ritrova dopo tre anni l8217incredibile storia a orvieto

© Lanazione.it - Gli rubano il cane, lo ritrova dopo tre anni. L’incredibile storia a Orvieto

Approfondimenti su Orvieto Storia

Quattro vocazioni sotto lo stesso tetto: incredibile storia della famiglia con tre sacerdoti e una suora

Questa famiglia rappresenta un esempio di dedizione e fede, con tre sacerdoti e una suora che hanno scelto di dedicare la loro vita al servizio della Chiesa.

L’incredibile storia di Balthazar, il gipeto più anziano al mondo salvato da chi lo aveva liberato negli anni 80

Lungo le vette delle Alpi francesi, una straordinaria storia di rinascita si è riaccesa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Orvieto Storia

Argomenti discussi: Prince è tornato a casa: ritrovato il cane rubato a Bulgorello dopo giorni di angoscia; Cadorago, operai rubano un cane nella casa dove stanno lavorando: uno denunciato, caccia al complice; Il padrone trovato senza vita. Nuove famiglie per i suoi tre cani; Si avvicina al bimbo, cane lanciato nel vuoto dal padre: muore dopo 2 ore.

gli rubano il caneGli rubano il cane, lo ritrova dopo tre anni. L’incredibile storia a OrvietoTerni, 28 gennaio 2026 – Dopo tanto tempo ogni speranza sembrava ormai perduta. E invece è arrivata la buona notizia. Il proprietario di Orvieto (Terni), al quale era stato rubato il cane tre anni ... lanazione.it

gli rubano il caneBastona il suo cane anziano e malato: proprietario alla sbarra nel processo simbolo di un cambio di sensibilità verso gli animaliDopo quasi tre anni dai fatti e il respingimento delle richieste di archiviazione del pm, inizia il processo a carico dell'uomo che prese a bastonate il suo cane, un lagotto anziano e già ferito. Il 2 ... primonumero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.