Dopo tre anni di attesa, un uomo di Orvieto ha riabbracciato il suo cane, scomparso nel nulla. La vicenda ha avuto un lieto fine grazie a un miracolo del destino: il cane è stato ritrovato vivo e in buona salute, dopo un lungo periodo di scomparsa. La famiglia non credeva più di rivederlo, ma ieri la sorpresa.

Terni, 28 gennaio 2026 – Dopo tanto tempo ogni speranza sembrava ormai perduta. E invece è arrivata la buona notizia. Il proprietario di Orvieto (Terni), al quale era stato rubato il cane tre anni prima, potrà riabbracciare il suo compagno a quattro zampe. L’uomo aveva sporto denuncia, ma fin’ora nessuna traccia del cane. I carabinieri forestali del nucleo di Rivodutri (Rieti) hanno ritrovato l'animale a seguito di un controllo eseguito a Poggio Bustone, nel Reatino. I militari hanno infatti fermato un'auto che trasportava tre cani e, con agli accertamenti in banca dati, è emerso che uno era stato rubato proprio a Orvieto tre anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli rubano il cane, lo ritrova dopo tre anni. L’incredibile storia a Orvieto

