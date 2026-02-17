LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tarling si avvicina al tempo di Evenepoel ma il belga resta in testa
Antonio Tiberi ha concluso la sua gara con un tempo che lo mette in ottava posizione provvisoria, a circa 34 secondi dal leader. La tappa di oggi nel UAE Tour 2026 si sta rivelando molto combattuta, con Tarling che si avvicina al tempo di Evenepoel ma il belga mantiene il primo posto. La corsa prosegue con intensità, mentre i ciclisti spingono al massimo per migliorare i loro tempi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 Antonio Tiberi chiude in ottava posizione provvisoria (+34?). 10.39 Quarto all’arrivo Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) con il crono di 13.28. 10.37 Tiberi è 12esimo all’intermedio. 10.34 Partito Lorenzo Milesi (Movistar). 10.33 Difficile prevedere ora chi potrebbe battere il crono di Evenepoel. 10.30 Niente da fare per Tarling. Secondo posto per il corridore della INEOS a 6? dal belga. 10.29 Riuscirà Tarling a superare Evenepoel all’arrivo? Per il britannico restano gli ultimi chilometri. 10.27 Partito anche Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) reduce dall’ottimo terzo posto di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel subito in testa alla cronometro di Hudayriyat Island
Remco Evenepoel ha stabilito il miglior tempo nella cronometro di Hudayriyat Island al UAE Tour 2026, causando subito un grande scompiglio nella classifica.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo compatto si prepara allo sprint
Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo ha accelerato in vista dello sprint finale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streaming.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sfida contro il tempo a Hudayriyat Island. Tiberi sfida Del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della UAE Tour 2026, corsa ciclistica e valevole ... oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo TiberiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa dell'UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it
TvSei. . Montesilvano, Jovanotti presenta la tappa del nuovo tour estivo Jovanotti sarà a Montesilvano il 12 agosto per la seconda tappa del suo Jova Summer Tour. Il cantante oggi pomeriggio ha presentato l’evento al Pala Dean Martin facebook
Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com