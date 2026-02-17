LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel subito in testa alla cronometro di Hudayriyat Island

Remco Evenepoel ha stabilito il miglior tempo nella cronometro di Hudayriyat Island al UAE Tour 2026, causando subito un grande scompiglio nella classifica. Il ciclista belga ha percorso i 16 chilometri in 13 minuti e 3 secondi, mettendo pressione sui rivali e segnando un chiaro segnale di forza. La gara, iniziata alle prime luci del pomeriggio, ha visto anche altri favoriti tentare di migliorare il loro risultato, ma finora nessuno è riuscito a battere il suo record.

10.08 Arriva Evenepoel!! Gran tempo per il belga: 13.03 e prima posizione provvisoria. Vediamo chi riuscirà a battere il corridore della Red Bull Bora. 10.07 Il vento oggi sembra meno incisivo rispetto a ieri. Intanto Luke Plapp (Team Jayco Alula) si piazza al secondo posto con il tempo di 13.29. 10.05 Remi Cavagna è il primo al traguardo. Crono di 13.15 per il francese della Groupama FDJ-United. 10.04 Per questa cronometro infatti i corridori hanno potuto scegliere la posizione di partenza. Discorso diverso per Isaac del Toro, costretto a partire per l'ultimo poiché è il leader della generale.