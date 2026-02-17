LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita la cronometro di Hudayriyat Island

Oggi, durante il UAE Tour 2026, si svolge la cronometro di Hudayriyat Island, che è iniziata questa mattina alle 10.00. La gara ha preso il via a causa del programma previsto e ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di ciclismo. La corsa si svolge su un percorso di circa 20 chilometri lungo le strade dell’isola, con i ciclisti che affrontano una prova di resistenza e velocità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 La cronometro di Hudayryat Island è ufficialmente partita. Il primo a partire è stato Remy Cavagna, l'ultimo sarà Isaac del Toro, vincitore ieri della prima tappa con arrivo a Liwa Palace. 9.33 Il primo corridore partirà alle 9.50. Troverete gli aggiornamenti su OA Sport a partire dalle ore 10.00. 9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa dell'UAE Tour 2026. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della UAE Tour 2026, corsa ciclistica e valevole come terza prova dell'UCI World Tour 2026 categoria 2.