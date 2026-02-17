Oggi, durante la seconda tappa dell’UAE Tour 2026, la cronometro di Hudayriyat Island prende il via a causa delle condizioni meteo favorevoli. La gara si svolge su un percorso pianeggiante lungo circa 15 chilometri, attirando molti appassionati di ciclismo. Tra pochi minuti, i corridori partiranno uno dopo l’altro per affrontare la prova contro il tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa dell’UAE Tour 2026. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della UAE Tour 2026, corsa ciclistica e valevole come terza prova dell’UCI World Tour 2026 categoria 2. Quest’oggi sarà di scena la cronometro individuale sulle strade di Hudayriyat Island sulla lunghezza di 12,2 km. Vedremo se gli uomini più attesi sapranno fare la differenza in questa sfida contro il tempo. Si è reduci dal colpo del messicano Isaac Del Toro. Sull’arrivo in leggera salita di Liwa, grazie uno spunto notevolissimo a 300 metri dal traguardo, l’alfiere dell’UAE Team Emirates – XRG ha saputo fare la differenza, precedendo all’arrivo l’olandese Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) e uno splendido Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che si è messo alle spalle gli altri due azzurr i Matteo Maluscelli e Alessandro Romele dell’Astana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tra pochi minuti al via la cronometro di Hudayriyat Island

Oggi, Tiberi ha sfidato Del Toro nella cronometro di Hudayriyat Island durante la seconda tappa della UAE Tour 2026, mettendo a rischio la classifica generale.

Domenico Tiberi e Antonio Del Toro si sfidano nella cronometro di Hudayriyat Island, parte della seconda tappa del UAE Tour 2026, perché questa prova di 12,2 km potrebbe cambiare le posizioni in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.