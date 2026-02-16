LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | numero di Del Toro Splendido terzo Tiberi

Luca Del Toro ha conquistato il terzo posto nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, una gara avvincente che si è svolta oggi nel caldo del deserto. Durante la corsa, il corridore italiano ha mantenuto un ritmo costante, riuscendo a inserirsi tra i migliori nel finale. Tiberi, invece, ha chiuso al terzo posto, regalando una prestazione brillante alla squadra. La giornata è stata caratterizzata da lunghe fughe e strategie attentamente studiate lungo il percorso.

12:57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa dell'UAE Tour 2026. 12:55 La classifica generale dopo la prima tappa 1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 2:30:46 2 BOL Cees Decathlon CMA CGM Team 0:04 3 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:06 4 MILAN Jonathan Lidl – Trek 0:07 5 TULETT Ben Team Visma Lease a Bike 0:08 6 VAN EETVELT Lennert Lotto Intermarché 0:09 7 MALUCELLI Matteo XDS Astana Team 0:10 8 ROMELE Alessandro XDS Astana Team,, 9 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step,, 10 PICKRELL Riley Modern Adventure Pro Cycling,, 11 VERNON Ethan NSN Cycling Team 12:52 Del Toro guida ovviamente la classifica generale con quattro secondi sull'olandese e sei secondi su Antonio Tiberi. Isaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell'UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale. Il gruppo del UAE Tour 2026 sta seguendo da vicino il corridore Dillier, che ieri ha tentato di allungare in fuga, ma ora il suo vantaggio si riduce a soli nove secondi. 12:44 Conquista un terzo podio di grande prestigio Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious. 12:43 Il messicano ...