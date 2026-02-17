LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia vince la resistenza dell’Olanda ed è in finale!

L’Italia ha ottenuto una vittoria importante nel team pursuit di short track alle Olimpiadi, superando la resistenza olandese durante la semifinale. La gara si è decisa negli ultimi giri, quando gli azzurri hanno accelerato per conquistare il passaggio in finale. In pista, gli atleti italiani hanno dimostrato determinazione e velocità, portando a casa un risultato che li proietta verso la fase decisiva della competizione. Nel frattempo, si preparano le semifinali femminili, con gli Stati Uniti e il Canada pronti a sfidarsi in una sfida molto attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Si procede con le semifinali femminili. Ancora in pista gli Stati Uniti (Birkeland, Bowe, Manganello) nel derby nordamericano con il Canada (Blondin, Maltais, Weidemann). 14:43 Cinesi che da metà gara si sono praticamente rialzati pensando alla finale per la medaglia di bronzo e facendo un assist agli statunitensi. Non un bene per l'Italia, che invece ha speso energie fino agli ultimi giri. 14:42 3:44.29 il crono messo a referto dagli Stati Uniti d'America, che hanno potuto anche conservare preziosissime energie visto il lauto vantaggio. Cina staccata di 8 secondi.