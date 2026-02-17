LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia sfida i colossi Olanda e USA

L’Italia entra in gara nella gara di inseguimento a squadre di speed skating alle Olimpiadi, sfidando direttamente le grandi potenze come Olanda e USA. La competizione si svolge sul ghiaccio di Pechino, dove gli atleti italiani tentano di migliorare i loro tempi e sorprendere i favoriti. La tensione aumenta mentre i pattinatori azzurri si preparano a scendere in pista per una sfida che potrebbe cambiare le sorti della medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle sfide che decideranno il podio dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating. Alla Milano Ice Park Arena lo spettacolo dei terzetti con l’Italia che cercherà il bersaglio grosso dopo aver incantato nei quarti di finale. Non sarà facile in quanto già dalla semifinale dovremo fare i conti con l’Olanda, ed in caso di finale affronteremo una tra Stati Uniti e Cina. Appuntamento alle 14.30 con le batterie di semifinali. Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini hanno fatto la voce grossa nelle eliminatorie di domenica non solo aggiudicandosi il quarto di finale sui favoriti statunitensi, bensì firmando il miglior crono complessivo in 3:38. 🔗 Leggi su Oasport.it

