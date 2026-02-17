LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia sfida Olanda e USA

L’Italia si prepara a sfidare Olanda e Stati Uniti nella gara di inseguimento a squadre di speed skating alle Olimpiadi, dopo aver conquistato un buon piazzamento nelle qualifiche. Questa mattina, gli atleti italiani si sono allenati intensamente sulla pista di Pechino, pronti a mettere in campo tutta la loro energia. La competizione si svolge sotto gli occhi di migliaia di spettatori, sia presenti allo stadio che collegati in diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle sfide che decideranno il podio dell'inseguimento a squadre maschile di speed skating. Alla Milano Ice Park Arena lo spettacolo dei terzetti con l'Italia che cercherà il bersaglio grosso dopo aver incantato nei quarti di finale. Non sarà facile in quanto già dalla semifinale dovremo fare i conti con l'Olanda, ed in caso di finale affronteremo una tra Stati Uniti e Cina. Appuntamento alle 14.30 con le batterie di semifinali. Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini hanno fatto la voce grossa nelle eliminatorie di domenica non solo aggiudicandosi il quarto di finale sui favoriti statunitensi, bensì firmando il miglior crono complessivo in 3:38.