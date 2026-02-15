LIVE Speed skating Olimpidi 2026 in DIRETTA | c’è l’Italia del team-pursuit Pergher mina vagante

Pergher ha sorpreso tutti vincendo la sua batteria nei quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrando una grande determinazione sulla pista. La gara si sta svolgendo questa mattina, e gli atleti italiani cercano di conquistare una posizione tra i migliori. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei quarti di finale dell'inseguimento a squadre maschile di speed skating. Alla Milano Ice Skating Arena inizia il cammino dell'Italia con gli azzurri che vogliono arrivare fino all'atto finale del team pursuit. Si partirà dai quarti di finale in cui il terzetto italiano fronteggerà i temibili Stati Uniti, anche se il confronto diretto varrà dalle semifinali. Appuntamento alle 16.00 con l'inseguimento, mentre dalle 17.30 sarà la volta dei 500 metri femminili in cui l'Italia si affida a Serena Pergher. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti ed il sorprendente Riccardo Lorello rappresenteranno l'Italia, con quest'ultimo che presumibilmente sarà scelto come riserva.