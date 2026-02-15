LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Pergher sfiora la medaglia nei 500! Miglior tempo per l’Italia nel team-pursuit!

Pergher ha sfiorato la medaglia nei 500 metri di velocità sul ghiaccio durante le Olimpiadi 2026, spinto da un’ottima performance che ha battuto il suo record personale. L’atleta italiano ha corso con grande determinazione, ma alla fine si è dovuto accontentare del quarto posto. Nel frattempo, la squadra italiana ha migliorato il tempo nel team pursuit, ottenendo un risultato storico per l’Italia nello speed skating olimpico.

Questa la classifica dei 500 metri donne: 1 KOK Femke NED 36.49 2 LEERDAM Jutta NED +0.66 3 TAKAGI Miho JPN +0.78 4 PERGHER Serena ITA +0.81 5 JACKSON Erin USA +0.83 6 ZIOMEK-NOGAL Kaja POL +0.90 7 LAMARCHE Beatrice CAN +1.04 8 WARMUTH Sophie GER +1.26 9 YAMADA Rio JPN +1.29 10 LEE Na-Hyun KOR +1.37 11 WOJCIK Andzelika POL +1.42 11 CHEN Ying-Chu TPE +1.42 13 YOSHIDA Yukino JPN +1.49 14 KIM Min-Sun KOR +1.52 15 BOERSMA Anna NED +1.52 16 TIAN Ruining CHN +1.