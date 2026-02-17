LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | ITALIA ORO 20 ANNI DOPO TORINO! Ghiotto Malfatti e Giovannini eroici!

L’Italia conquista l’oro nella gara di inseguimento a squadre nello speed skating alle Olimpiadi, dopo vent’anni dalla vittoria di Torino. La squadra, composta da Ghiotto, Malfatti e Giovannini, ha dato il massimo per portare a casa il risultato, sfidando la fatica e le alte temperature sulla pista. La vittoria è arrivata grazie a una performance coraggiosa e ben coordinata, che ha sorpreso gli avversari e fatto esplodere di gioia il pubblico presente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.51 L'Italia dunque ha conquistato sin qui 3 ori e 1 bronzo nello speed skating. E non è ancora finita.Occhio sia ai 1500 metri sia soprattutto alle due mass start! 16.50 E' stata una finale stellare: il Canada si è imposto in 2'55?81, 0?96 meglio dell'Olanda. 16.49 ORO CANADA! Ottima notizia anche per il medagliere azzurro! 16.49 SORPASSO CANADA! 0.32 di margine. 16.48 Recupera a 0.43 il Canada. 16.48 0.75 il margine per le olandesi. 16.47 Parte a razzo l'Olanda con ben 0.