Lara Naki Gutmann ha aperto il programma corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando in gara il suo talento dopo aver superato le qualificazioni nazionali. La pattinatrice italiana ha eseguito la prima rotazione con sicurezza, attirando subito l’attenzione degli spettatori. La sua performance si svolge sotto gli occhi di migliaia di tifosi collegati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Scatta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma: lo short program femminile che chiude il programma del pattinaggio artistico ai Giochi di Milano-Cortina. A partire dalle 18.45, l’arena si accenderà per il primo segmento di una gara che promette altissimo tasso tecnico, emozioni e punteggi di livello assoluto. C’è chi sogna di completare un percorso già leggendario, chi vuole ribadire la propria supremazia, chi punta a sorprendere e chi, semplicemente, desidera pattinare per sé stessa nel momento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann inizia il suo viaggio

LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireLara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale.

LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per continuare a stupireLara Naki Gutmann gareggia oggi nel corto femminile di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026, motivata dalla voglia di migliorare il suo punteggio e lasciare il segno.

Milano Cortina 2026, brutta caduta di Lindsey Vonn nella discesa libera

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.