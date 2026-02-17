LIVE Paolini-Eala WTA Dubai 2026 in DIRETTA | l’azzurra cerca una scossa
Jasmine Paolini ha iniziato il match contro Alexandra Eala al primo turno del WTA Dubai 2026, dopo aver deciso di cambiare strategia per cercare una svolta nella partita. La tennista italiana si presenta in campo con maggiore aggressività, tentando di imporre il ritmo fin dai primi scambi. La sfida si svolge sotto il caldo di Dubai, con le due atlete che cercano di trovare il ritmo giusto fin dai primi minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Dubai (UAE) che la vede di fronte alla giocatrice filippina Alexandra Eala. La numero otto del mondo torna a giocare una settimana dopo la sconfitta cocente patita dalla greca Maria Sakkari all’esordio nel WTA 1000 di Doha, ma torna nel luogo che la lanciò nel tennis che conta due anni fa. La toscana nata a Castelnuovo Garfagnana fu capace di sorprendere tutti nel 2024 imponendosi per la prima volta in un torneo di questa caatura. L’esordio non è dei più semplici perché la mancina delle Filippine Eala dispone di un Quoziente intellettivo tennistico molto alto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Paolini-Eala, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming
Jasmine Paolini e Alexandra Eala si sfidano nei sedicesimi di finale dei Dubai Tennis Championships 2026, torneo WTA 1000 in programma martedì 17 febbraio negli Emirati Arabi Uniti.
LIVE Paolini-Sakkari, 3-2, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l'azzurra recupera il break di svantaggio
Paolini recupera da sotto e porta il match a un punteggio di 3-2 contro Sakkari nel torneo WTA di Doha.
Dove vedere in tv Paolini-Eala, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming
I Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena i sedicesimi negli Emirati Arabi Uniti martedì 17 febbraio:
WTA Dubai 2026, Alexandra Eala affronterà Jasmine Paolini al 2° turno. Cade Liudmila SamsonovaCalato il sipario sul programma di primo turno del Dubai Duty Free Championships, secondo torneo WTA 1000 della stagione, e sui campi degli Emirati arriva ... oasport.it
