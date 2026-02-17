LIVE Paolini-Eala WTA Dubai 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Il match tra Paolini ed Eala è iniziato a Dubai, dove la giocatrice italiana affronta una sfida difficile contro la giovane avversaria filippina. Paolini, che ha conquistato il titolo nel 2025, cerca di ripetere il successo, ma Eala ha già dimostrato di saper giocare a un livello elevato. La partita è cominciata con ritmo intenso, con scambi veloci e colpi precisi da entrambe le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Eala al servizio 17:30 Paolini che vinse nel 2025. Fu il titolo che la lanciò! Oggi ha un esordio complicato. 17.27 Giocatrici in campo! Palleggio di riscaldamento cominciato! 17:25 Paolini che, in caso di vittoria odirna, nella giornata di domani avrebbe il doppio a seguito del singolare. 17.20 Paolini che virtualmente scala una posizione in classifica, al momento sarebbe in settima piazza. Se vince oggi porta a 252 il margine su Mirra Andreeva. 17:15 Azzurra che torna in campo dopo la sconfitta in due set contro Sakkari a Doha, altro WTA 1000 'arabo' che si gioca in questo periodo, che nel 2024 fu magico per la giocatrice della Garfagnana.