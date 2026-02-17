LIVE Paolini-Eala 1-6 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | disastro dell’azzurra nel 1° set

Paolini ha perso il primo set contro Eala a Dubai, dopo un disastro che si è verificato in appena 24 minuti di gioco. La causa è stata una serie di errori e di momenti di confusione dell’italiana, che hanno permesso alla filippina di prendere il largo fin dall’inizio. Durante il match, Paolini ha chiesto una pausa toilette, mentre il punteggio segnava 6-1 per Eala.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break azzurro EALA-PAOLINI 6-1! Senza storia e in 24? di gioco il primo parziale in favore della filippina. Tredici i gratuiti di Paolini. 40-30 Altro uno due e arriva il set point. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Gratuito di dritto di Eala. Urlo di Paolini. 15-15 Ace. 0-15 Sbaglia stavolta di dritto Eala. 1-5 In rete il rovescio, l'ennesimo gratuito da quel lato: altro break. 30-40 Altra risposta vincente ancora di dritto. 30-30 Risposta vincente di dritto. 30-15 Altro errore di dritto di Eala. 15-15 Lungo il dritto della filippina. 0-15 Gran rovescio in cross di Eala.