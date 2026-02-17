LIVE Paolini-Eala 1-4 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | c’è un break nel 1° set

Paolini ha perso il primo set contro Eala a Dubai 2026, a causa di un break nel primo gioco. La partita si sta giocando sotto il sole caldo e il punteggio attuale è 1-4. La filippina, con un colpo deciso, ha ottenuto il vantaggio, mentre Paolini cerca di reagire. Al momento, il punteggio è pari a 15-15, dopo uno scambio intenso lungo il dritto di Eala e un potente rovescio in cross della stessa giocatrice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lungo il dritto della filippina. 0-15 Gran rovescio in cross di Eala. 1-4 A trenta la filippina. Altro erroraccio col rovescio. Seconda 40-30 Profondo il rovescio di Paolini, che accorcia. 40-15 Con la prima Eala. 30-15 Battaglia da fondo, sbaglia prima di rovescio l'azzurra. Pausa tecnica, non a Predazzo, bensì a a Dubai. 15-15 Fuori giri il dritto di Eala. 15-0 Non risponde di rovescio e sulla seconda Paolini. 1-3 Non riesce però ad evitare il primo break della partita: è di Eala. Fuori il dritto difensivo. 30-40 L'azzurra salva la prima con l'uno-due.