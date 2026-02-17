LIVE Paolini-Eala 1-6 6-7 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | altra sconfitta per l’azzurra

Jasmine Paolini ha perso contro Eala 1-6, 6-7, durante il torneo WTA di Dubai, a causa di un momento difficile nel secondo set. La partita si è conclusa con un risultato che lascia l’italiana fuori dalla competizione. La sconfitta arriva dopo una serie di match complicati per l’azzurra, che aveva cercato di reagire dopo il primo set.

19:15 Tanti troppi errori per l'azzurra, che ha vinto il 61% di punti con la prima contro il 73% della rivale. La rivedremo a Indian Wells! 19:14 Dopo un'ora e mezza di gioco, praticamente solamente nel secondo parziale e dopo una grande rimonta di Paolini, fa male uscire così dal torneo che due anni fa vinse. Sottolineiamo la grande affluenza di pubblico filippino a Dubai, probabilmente per i tanti impieghi che trovano nella cattedrale nel deserto araba.