LIVE Olympiacos-Milano 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde fanno un passo verso i quarti

L'Olympiacos ha subito un brutto colpo contro l'Imoco Milano, che ha conquistato un netto 3-0 nella partita di Champions League femminile. La squadra greca ha commesso troppi errori in battuta e in attacco, permettendo alle lombarde di controllare il risultato fin dall'inizio. Anna Danesi e Hena Kurtagic hanno segnato 10 punti ciascuna, contribuendo a portare l'Imoco vicino ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 Hanno chiuso in doppia cifra questa partita sia Anna Danesi che Hena Kurtagic, entrambe autrici di 10 punti. L'italiana ha messo a segno 3 ace e 3 muri, mentre la serba ha chiuso con 6 punti a muro. 19.17 Paola Egonu viene premiata con l'MVP di questa partita. L'opposta italiana ha chiuso il match con 17 punti, grazie al 55% di efficienza in attacco. 19.16 Netta vittoria per la Numia Vero Volley Milano che fa un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale. La formazione lombarda ha vinto senza concedere set e per avanzare al prossimo turno avrà bisogno di vincere almeno 2 set nella gara di ritorno.