LIVE Olympiacos-Milano 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 21-25 le lombarde vincono il 2° set

L’Olympiacos ha subito un doppio colpo durante la partita di volley femminile di Champions League, quando Milano ha conquistato il secondo set con un punteggio di 21-25. La squadra lombarda ha sfruttato un'ottima ricezione e ha messo pressione con attacchi precisi, portando il punteggio in suo favore. Durante il secondo set, Abderrhaim ha segnato un diagonale da zona 4, mentre Kurtagic ha realizzato un primo tempo che ha fatto risalire le azioni di Milano. La partita si mantiene intensa, con le lombarde che riescono a recuperare terreno e a ribaltare lo svantaggio precedente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Diagonale di Abderrhaim da zona 4. 4-6 Primo tempo di Kurtagic 4-5 Riesce a cambiare palla Milano che torna a vanti 4-4 Diagonale di Abderrhaim da zona 4. 3-4 Murata due volte di Piva da Kubura 2-4 Attacco vincente di Kubura. Time out Olympiacos. 1-4 Problemi in ricostruzione per l'Olympiacos sull'attacco di Piva. 1-3 Piva chiude a rete sulla ricezione slash causata dal servizio di Cagnin 1-2 Parallela di Egonu da posto 2. 1-1 Invasione a muro di Cagnin 0-1 Diagonale vincente per Milano Cagnin e Coneo iniziano in campo il terzo set al posto di Pietrini e Carcaces TERZO SET 21-25 Errore al servizio di Stevanovic.