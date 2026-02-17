LIVE Olympiacos-Milano 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde partono forte nel secondo set

L’Olympiacos ha subito il primo punto di Milano nel secondo set, dopo che Coneo ha piazzato una diagonale vincente. La squadra greca ha iniziato male, lasciando spazio alle italiane di prendere subito il comando. Nel primo tempo di Danesi, le lombarde hanno aumentato il vantaggio, mentre Kubura ha siglato un punto importante con un mani out dalla seconda linea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-15 Diagonale di Coneo. 11-15 Primo tempo di Danesi 11-14 Mani out di Kubura dalla seconda linea. 10-14 Pallonetto di Abderrahim da zona 4. 9-14 Diagonale di Egonu da posto 2. 9-13 Finalmente arriva il cambio palla di Milano TIme out Milano 9-12 Kubura mette ancora in crisi la ricezione di Milano. 8-12 Attacca in palleggio Abderrahim 7-12 Lungo l’attacco di Pietrini che aveva scheggiato la ricezione, poi completata da Fersino 6-12 Parallela di Abderrahim da posto 4. 5-12 Muuuuuuuuurooooooo Kurtagiiiiic! 5-11 ACEEEEEEEEEE PIVAAAAAA 5-10 Egonu entra molto dentro il campo ed attacca questo pallone, senza rincorsa, da posto 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olympiacos-Milano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde partono forte nel secondo set LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde devono rimontare per vincere il secondo set, 10-15La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul è iniziata da poco e le lombarde sono sotto di un set, con un punteggio di 10-15. LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde devono rimontare per vincere il secondo set, 13-17La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul è iniziata da poco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei playoff; Playoff, Gara 3 | Olympiacos - Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Due giorni di volley europeo su Sky. Oggi al via i playoff con Olympiacos-Milano; LIVE Olimpia Milano-Dubai 78-96, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i meneghini cadono in casa, non basta un Guduric da 19 punti. LIVE Olympiacos-Milano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia Vero Volley accelera nel finale di set, 20-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Primo tempo di Kurtagic. Entra Oikonomidou, fuori Emmanouilidou 20-24 Pipe vincente di Kubura Entra ... oasport.it Quando si gioca Olympiacos-Milano, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streamingMilano affronterà l'Olympiacos nei playoff della Champions League di volley femminile: dopo il secondo posto nel girone alle spalle dell'Eczacibasi ... oasport.it MATCHDAY Numia Vero Volley Milano CEV Champions League Playoff MD1 19:00 Rentis “Melina Merkouri” Cosmote Sport 6 #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #CLVolleyW x.com #Coppeeuropee Milano apre la settimana: la terza sfida stagionale con l'Olympiacos dà il via ai Playoff di Champions Dopo le due vittorie nella Pool C, Egonu e compagne volano in Grecia per l'andata del confronto che regalerà l'accesso ai Quarti di facebook