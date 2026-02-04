LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde vincono 25-20 il primo set ottima prova di Bosio e Piva

Le ragazze di Milano vincono il primo set contro l’Eczacibasi Istanbul 25-20. La squadra lombarda ha mostrato grinta, con ottime prestazioni di Bosio e Piva. Nel secondo set, Lanier mette a segno un pallonetto vincente, portando le turche sul 2-1. Stysiak risponde con una pipe e evita il break italiano. La partita continua a essere molto combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Pallonetto vincente di Lanier. 1-1 Stysiak con la pipe evita il break italiano. 1-0 Grande difesa di Piva, ottima diagonale di Egonu. 25-20 PRIMO SET A MILANOOOO! Karakurt sbaglia ancora, questa volta dal servizio, e termina qui il primo parziale! 24-20 Mani fuori di Stysiak, trascinatrice di Istanbul nel primo set. 24-19 L'attacco di Karakurt si ferma sulla rete! Sono cinque i set point per Milano. 23-19 Parallela di Egonu che torna a fare punto. Time-out delle padrone di casa. 22-19 Il nastro non tifa Milano. La rete si porta via la diagonale stretta di Piva, sfortunata.

