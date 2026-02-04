LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde devono rimontare per vincere il secondo set 10-15

La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul è iniziata da poco e le lombarde sono sotto di un set, con un punteggio di 10-15. Per portarsi in parità, devono vincere il secondo set. Le turche allungano ancora grazie alle diagonali di Karakurt e Stysiak, che continuano a mettere pressione sulla squadra italiana. La sfida si fa incerta e ogni punto conta di più.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-17 Altra diagonale di Karakurt. 10-16 Allunga ancora l'Eczacibasi con la diagonale di Stysiak. Nuovo time-out per Milano. 10-15 Paola non può caricarsi e rischia, la diagonale esce. 10-14 Lanier cerca l'angolo al servizio ma non trova il campo. 10-13 Egonu chiude un'azione confusa con un pallonetto spinto sulle mani del muro. 9-13 Lanier si fa murare. Lavarini chiama time-out. 9-12 Diagonale di Stysiak. 9-11 Esagera Bosio al servizio, lunga la sua battuta. Secondo errore per lei. 9-10 Muro di Lanier, che si rifà! 8-10 Lanier riceve male e attacca peggio, nuovo +2 per le turche.

