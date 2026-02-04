LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde devono rimontare per vincere il secondo set 13-17

La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul è iniziata da poco. Le lombarde stanno cercando di recuperare lo svantaggio nel secondo set, che al momento vede le turche avanti 13-17. Le due squadre si sfidano senza fronzoli, con Milano che prova a reagire dopo aver perso il primo tempo. Egonu ha tentato una diagonale che è finita in campo, ma la partita resta aperta. I tifosi sono in attesa di vedere se le italiane riusciranno a rimontare e a portare a casa il set.

18-24 Primo tempo dell'Eczacibasi. 18-23 La diagonale deviata di Egonu atterrà in campo. 17-23 Passa l'attacco di Karakurt. 17-22 Mani fuori di Egonu. 16-22 Quarto errore in battuta per Milano in questo set. 16-21 Lanier chiude l'azione con la schiacciata di prima intenzione. 15-21 Erkek piazza la diagonale. 15-20 L'attacco di Piva si insacca nel muro avversario. 14-20 Stysiak piazza la parallela in palleggio. 14-19 Egonu piazza la diagonale al centro del campo. 13-19 Piva e Lanier dormono, Karakurt trova l'ace. 13-18 Altra ottima diagonale di Stysiak. Questa volta il time-out è delle turche.

