LIVE Milano-Olympiacos 1-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | equilibrio nel secondo parziale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-20 Mani fuori Milano, il pallonetto di Piva viene deviato prima dal nastro e poi dal muro. 21-20 Parallela incontenibile di Egonu. 20-20 Parallela di Vanjak. 20-19 Paola Egonu trova il primo punto della sua partita, attacco da ferma che rimane in campo. 19-19 Sartori due volte a muro! 18-19 Mani fuori di Kubura. 18-18 Muro di Piva e parità. 17-18 Non chiude Kubura, monster block di Sartori! 16-18 Sartori con il primo tempo vincente. 15-18 Ace Di Iulio, male in ricezione Pietrini. Provano a scappar via le greche. 15-17 Altra offensiva vincente del Pireo, intanto entra Paola Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it
