LIVE Italia-USA Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | scontro diretto decisivo per la semifinale

L’Italia e gli Stati Uniti si sfidano oggi nel match di curling maschile alle Olimpiadi, una partita decisiva per la qualificazione alle semifinali. La squadra italiana cerca una vittoria che potrebbe cambiare le sorti del torneo, mentre gli americani vogliono consolidare il loro percorso. La gara si svolge in un’atmosfera tesa e concentrata, con gli atleti pronti a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, settimo appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. La partita contro i nordamericani si preannuncia molto difficile per gli azzurri, ma per la corsa alle semifinali è necessario ottenere una vittoria! A seguito di un buon avvio contrassegnato da due vittorie Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman hanno rallentato la propria corsa tra sabato e domenica, racimolando due sconfitte, entrambe tra l’altro maturate all’ultimo end. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia affronta la Germania in diretta alle Olimpiadi di Pechino nel curling maschile, in un match decisivo per la qualificazione alle semifinali.

