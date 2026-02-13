LIVE Italia-Germania Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | scontro diretto per la semifinale

L’Italia affronta la Germania in diretta alle Olimpiadi di Pechino nel curling maschile, in un match decisivo per la qualificazione alle semifinali. La partita, in corso al centro sportivo di Yanqing, si gioca a causa delle recenti vittorie e sconfitte di entrambe le squadre, che hanno reso questa sfida fondamentale. Un dettaglio che distingue questa partita dalle altre è il pubblico, numeroso e rumoroso, venuto appositamente per sostenere gli azzurri in questa fase cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! Mosaner e compagni sfideranno in questo turno il quartetto della Germania. Gli azzurri partono favoriti, ma non sono ammessi falsi passi Il quartetto azzurro, formato da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman, ha cominciato alla grande battendo la squadra svedese guidata dal fenomeno Edin. Contro i campioni olimpici in carica gli italiani hanno giocato un curling tatticamente perfetto e con percentuali stellare nelle esecuzioni dei tiri.