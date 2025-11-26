LIVE Italia-Svizzera Europei curling 2025 in DIRETTA | scontro diretto decisivo per la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, gara valida per la settima giornata del round robin degli Europei di curling maschile. Gli azzurri sfidano gli elvetici in un match che potrebbe spalancare le porte delle semifinali al team guidato da Joel Retornaz. Gli elvetici inseguono la squadra italiana ad una vittoria di distanza, ed un eventuale KO significherebbe terminare di sicuro alle spalle della compagine tricolore. Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman ed Amos Mosaner stanno disputando un girone unico da autentici protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
