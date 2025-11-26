LIVE Italia-Svizzera Europei curling 2025 in DIRETTA | scontro diretto decisivo per la semifinale

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, gara valida per la settima giornata del round robin degli Europei di curling maschile. Gli azzurri sfidano gli elvetici in un match che potrebbe spalancare le porte delle semifinali al team guidato da Joel Retornaz. Gli elvetici inseguono la squadra italiana ad una vittoria di distanza, ed un eventuale KO significherebbe terminare di sicuro alle spalle della compagine tricolore. Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman ed Amos Mosaner stanno disputando un girone unico da autentici protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia svizzera europei curling 2025 in diretta scontro diretto decisivo per la semifinale

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la semifinale

Approfondisci con queste news

live italia svizzera europeiLIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Riporta oasport.it

LIVE Italia-Svezia, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano il maestro Edin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2025 di curling ... Lo riporta oasport.it

live italia svizzera europeiEuropei: Italia femminile quasi fuori, la Turchia rimonta nel finale. Gli uomini vincono ancora (5 su 6) - La squadra guidata da Stefania Constantini perde anche contro la Turchia e incassa la quarta sconfitta in sei incontri agli Europei in corso a Lohja ( ... Da eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Svizzera Europei