LIVE Italia-USA Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri si giocano tutto

L’Italia affronta gli Stati Uniti nel curling maschile alle Olimpiadi, perché questa partita può decidere se gli azzurri avanzano alla fase successiva. I giocatori italiani puntano tutto su questa sfida per ottenere una vittoria importante e rimanere in corsa. Oggi, gli azzurri scendono sul ghiaccio con la determinazione di conquistare punti preziosi in una partita decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, settimo appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. La partita contro i nordamericani si preannuncia molto difficile per gli azzurri, ma per la corsa alle semifinali è necessario ottenere una vittoria! A seguito di un buon avvio contrassegnato da due vittorie Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman hanno rallentato la propria corsa tra sabato e domenica, racimolando due sconfitte, entrambe tra l’altro maturate all’ultimo end. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Norvegia 0-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri forzano il punto e si prendono l’hammerL’Italia ha perso contro la Norvegia 0-1 nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un errore nelle ultime fasi del gioco.

LIVE Italia-USA, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: azzurri ormai spalle al muroL'Italia ha perso contro gli Stati Uniti nel match di curling maschile alle Olimpiadi, mettendo gli azzurri in una posizione difficile.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

