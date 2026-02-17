LIVE Italia-USA Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | azzurri ormai spalle al muro
L'Italia ha perso contro gli Stati Uniti nel match di curling maschile alle Olimpiadi, mettendo gli azzurri in una posizione difficile. La squadra italiana cerca di reagire dopo questa sconfitta, mentre i giocatori americani festeggiano il successo ottenuto sul ghiaccio. La partita si è svolta in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo fin dal primo tiro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, settimo appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. La partita contro i nordamericani si preannuncia molto difficile per gli azzurri, ma per la corsa alle semifinali è necessario ottenere una vittoria! A seguito di un buon avvio contrassegnato da due vittorie Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman hanno rallentato la propria corsa tra sabato e domenica, racimolando due sconfitte, entrambe tra l’altro maturate all’ultimo end. 🔗 Leggi su Oasport.it
L’Italia di curling ha perso 3-5 contro la Norvegia in una partita difficile.
Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con alcune sorprese.
