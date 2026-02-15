LIVE Italia-Norvegia 0-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri forzano il punto e si prendono l’hammer

L’Italia ha perso contro la Norvegia 0-1 nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un errore nelle ultime fasi del gioco. Gli azzurri hanno cercato di forzare il punto, ma la manovra si è complicata, lasciando spazio agli avversari di conquistare l’hammer. Durante la partita, Arman ha effettuato un tiro laterale che ha suscitato qualche discussione tra gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 9.34 Draw laterale di Arman. La stone si nasconde dietro le guardie e si prende il punto. 9.33 Bocciata norvegese sul sasso azzurro in casa. Sono due i punti scandinavi. 9.32 Non perfetta la bocciata di Arman. La stone norvegese in casa viene colpita ma rimane in gioco. Anche il sasso italiano rimane in casa, ma è secondo. 9.32 Bendik Ramsfjell boccia il sasso azzurro a punto. Il sasso battente poi si nasconde dietro la guardia. 9.31 Giovanella boccia il sasso norvegese in casa, la sua stone però rimane scoperta.