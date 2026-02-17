LIVE Italia-USA 8-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | fondamentale vittoria nello scontro diretto azzurri in corsa per la semifinale

L’Italia ha battuto gli Stati Uniti 8-5 nel curling maschile, grazie a una vittoria decisiva nel torneo olimpico. La squadra di Retornaz ha ottenuto il successo dopo aver perso tre partite e vinto quattro, mantenendo aperta la possibilità di qualificarsi per la semifinale. La partita si è giocata in un clima teso, con gli azzurri che hanno saputo reagire bene agli avversari statunitensi nel corso dell’ultima fase. Questa vittoria permette agli italiani di salire al terzo posto nel round robin, condividendo la stessa posizione della Norvegia, che però li precede per lo scontro diretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.39 Questa vittoria rimette il quartetto di Retornaz in corsa per la semifinale! L'Italia, grazie alle quattro vittorie e tre sconfitte, è al momento terza nel round robin a pari merito con la Norvegia (che rimane avanti per lo scontro diretto). Appena a ridosso degli azzurri ci sono Gran Bretagna e Stati Uniti, con quattro vittorie e quattro sconfitte, entrambe hanno perso lo scontro diretto contro l'Italia. 21.35 Gli azzurri non tremano nel momento decisivo! Serviva una vittoria con la rivelazione del torneo e una vittoria è arrivata! Il quartetto tricolore ha concesso pochissimo agli avversari, limitando gli errori e approfittando di ogni sbavatura statunitense.