LIVE Italia-USA 7-4 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri allungano ancora a due end dalla conclusione

L’Italia ha battuto gli Stati Uniti 7-4 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a una serie di giocate veloci e precise. La partita si sta avviando verso la fine, con gli azzurri che allungano il vantaggio a due end dalla conclusione. Giovanella ha aperto l’end con un tiro accurato sulla linea centrale, mettendo pressione sugli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 Giovanella comincia l'end con un draw in casa sulla linea centrale. Oldenburg piazza invece una guardia laterale. NONO END 21.00 Per un pelo! Era un draw facilissimo, bastava mettere la stone dentro la casa, ma Retornaz tira lentissimo! Azione di sweeping di tre italiani fin dal rilascio della stone, che alla fine entra per pochi centimetri. Sono due punti italiani! 20.58 Errore di Casper! Che regalo per gli azzurri! Lo skip avversario boccia il primo sasso italiano, ma il battente schizza poi fuori dalla casa. Adesso a punto c'è un sasso italiano, ma Retornaz ha l'ultimo colpo.