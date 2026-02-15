LIVE Italia-Norvegia 6-6 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | pareggio azzurro a due end dalla conclusione

L’Italia e la Norvegia si sono trovate di fronte in una partita di curling alle Olimpiadi, finendo in pareggio 6-6 a due end dalla fine. La sfida si è infuocata negli ultimi turni, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre la propria strategia per vincere. La tensione è salita mentre gli atleti si sono sfidati per ogni punto, rendendo la partita molto combattuta fino all’ultimo tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 11.21 Freeze perfetto di Arman sull'unico sasso norvegese in casa. Incollata perfettamente questa stone che risulta difficile da bocciare via. 11.20 Apre tutto Ramsfjell che con la bocciata toglie due guardie ed anche la stone italiana in casa. 11.19 Arman mette un'altra guardia al centro. Sono tre le stone in fila sulla linea centrale a posizione della casa. 11.19 Ulteriore guardia centrale messa dalla Norvegia. 11.18 Freeze perfetto di Giovanella sul sasso norvegese sul bottone. 11.17 Stone sul bottone posizionato da Nepstad in apertura di end.