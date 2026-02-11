LIVE Italia-Svezia 4-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano da tre punti degli azzurri!

Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1. Durante il sesto end, Retornaz ha realizzato un tiro spettacolare, che ha permesso di portare a casa tre punti fondamentali. La partita è stata combattuta, ma gli italiani hanno mantenuto il controllo, dimostrando precisione e determinazione. La diretta streaming ha mostrato un pubblico entusiasta e un team che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SESTO END 20.22 Che tiro di Retornaaaaz! Mamma mia che colpo! Run-back su una gurdia che schizza al centro e leva la stone avversaria! Sono tre i punti azzurri! 20.19 Non sbaglia stavolta Edin! Draw perfettamente sul bottone dello svedese. Sale di colpo di tono il fenomeno scandinavo. Adesso per l’Italia c’è addirittura il rischio di mano rubata dagli avversari. 20.17 Un po’corto il colpo di Retornaz. Questa stone è appena dentro la casa, ma potrebbe essere promosso con il colpo successivo. 20.16 Ancora un errore di Edin! Incredibile la serata difficile del fenomeno svedese! Il colpo è lunghissimo e i punti azzurri rimangono 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri! Approfondimenti su Italia Svezia LIVE Italia-Estonia 3-0, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel primo end L’Italia ha battuto l’Estonia 3-0 nel curling misto alle Olimpiadi. LIVE Italia-Svizzera 10-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quinto end Gli azzurri di curling hanno concluso la partita contro la Svizzera con un punteggio di 10-4. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Svezia Argomenti discussi: LIVE Italia-Svezia 4-9, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri fuori fase, si complica il cammino verso la semifinale; I fratelli Wranaa fanno paura, Constantini-Mosaner sconfitti 9-4; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Giorno 2 | Hockey: Svezia - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Svezia 1-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: Edin porta la partita in parità, ma che Italia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Non sbaglia stavolta Edin! Draw perfettamente sul bottone dello svedese. Sale di colpo di tono il fenomeno ... oasport.it LIVE Italia-Svezia 4-9, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri fuori fase, si complica il cammino verso la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 LA NUOVA CLASSIFICA DELL'ITALIA 16.01: Per il ... oasport.it SVEZIA vs ITALIA Curling Maschile Precisione, strategia e nervi d’acciaio sul ghiaccio. L’Italia affronta la Svezia in una sfida ad altissimo tasso tecnico, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Silenzio, c - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 Oggi si punta al podio nel #SuperG maschile (11.30) e nella 15 km femminile di #biathlon (14.15). Alle 19.05 comincia il torneo maschile di curling. Esordio azzurro nell'hockey maschile alle 21.10, con Italia-Svezia. #Olimpiadi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.