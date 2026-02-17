LIVE Italia-Svizzera 0-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | primo periodo complicato per gli azzurri

La partita tra Italia e Svizzera si conclude con un punteggio di 0-2, a causa di alcune errori difensivi degli azzurri nel primo periodo. La Svizzera ha segnato i primi due gol in rapida successione, sfruttando le occasioni in attacco. Gli italiani hanno faticato a creare occasioni pericolose e si sono trovati subito in svantaggio. La sfida prosegue con il secondo tempo, mentre gli spettatori attendono una reazione degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -0.00 Suona la sirenza, finisce il primo periodo. Italia-Svizzera 0-2 -0.05 Clara blocca il tiro dalla media distanza. -1.35 Buona occasione dell'Italia che va al tiro dalla distanza con Larkin. -3.12 Ancora Claraaaa!! Il portiere azzurro ipnotizza l'avversario, lanciato in un uno contro zero da una disattenzione della difesa italiana. -4.31 CLARAAA!!! Brutto disco perso dall'Italia. La Svizzera riparte velocemente e porta al tiro Hischier che carica il tiro a pochi passi dalla gabbia azzurra, ma viene fermato dall'uscita aggressiva di Clara. -5.31 Parata con il braccio di Clara sul tiro di Andrighetto.