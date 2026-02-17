LIVE Italia-Svizzera 0-1 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | partenza da incubo per gli azzurri

L’Italia ha subito un inizio difficile contro la Svizzera nell’incontro di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, a causa di un gol subito nei primi minuti. La partita si è aperta con una pressione forte degli avversari, che hanno sfruttato un errore nella difesa azzurra. Intanto, Matt Bradley, che era rimasto in panchina, si è mostrato sorridente e pronto a tornare in campo, portando un po’ di sollievo ai tifosi italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arrivano buone notizie per l'Italia: Matt Bradley è sorridente e torna in panchina -9.59 Pealità per Thomas Larkin per aver trattenuto il bastone. 2 minuti in panca puniti per l'azzurro. -10.24 Brutto disco perso dall'Italia che si espone al contropiede di Pius Suter, che arriva davanti a Clara e tenta il tiro. Il disco però si impenna grazie alla deviazione di Pietroniro, rientrato repentinamente. -11.30 Clara salva la porta italiana!! Ripartenza veloce della Svizzera che non va al tiro immediato, ma gioca velocemente dietro alla gabbia aprendo la difesa azzurra ed andando per due volte al tiro, ma in entrambe le occasioni Clara si oppone.