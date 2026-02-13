LIVE Italia-Slovacchia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | primo periodo giocato alla pari dagli azzurri!

Live Italia-Slovacchia, hockey ghiaccio alle Olimpiadi, i giocatori azzurri sono scesi sul ghiaccio per affrontare il primo periodo, che si è concluso in parità dopo una lotta intensa e senza pause.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO PERIODO 12.59 Tornano sul ghiaccio le squadre, fra pochissimo il secondo periodo! 12.46 Ottimo primo tempo degli azzurri! La Slovacchia ha effettuato più tiri (13) rispettto all'Italia (8), ma le occasioni più grandi soo state per il Blue-Team. Solamente due interventi miracolosi di Skorvanek hanno impedito il vantaggio azzurro! Fra poco meno di 15 minuti al via il secondo periodo! FINITO IL PRIMO PERIODO 20? Ancora una gran parata di Skorvanek! Ancora in contropiede gli azzurri vanno vicini al gol! Saracino tira da posizione laterale, sulla ribattuta Frycklund non riesce ad aggirare il goalie avversario! 19'Due tiri da Slafkovky! Prima Fadani e poi Digiacinto rimpallano le pericolose conclusioni della stella slovacca! 18? Ancora una parata di Fadani sul tiro dalla distanza di Okuliar. LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: avvio convincente degli azzurri! Luca Fadani, portiere della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, si è distinto con una parata decisiva sul tiro di Okuliar durante la partita Italia-Slovacchia alle Olimpiadi, bloccando un'occasione pericolosa al primo minuto dopo che gli avversari avevano messo sotto pressione gli azzurri con un'azione rapida.