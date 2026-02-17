LIVE Italia-Svizzera 0-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | buon secondo periodo degli azzurri

La partita tra Italia e Svizzera si svolge alle Olimpiadi di ghiaccio, e gli svizzeri sono in vantaggio per 2-0 dopo il secondo tempo. La squadra italiana ha mostrato un buon gioco nel secondo periodo, cercando di reagire alla svantaggio. La partita è in corso e i tifosi aspettano con ansia i prossimi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -0.00 Suona la sirena, finisce il secondo periodo. Italia-Svizzera 0-2 -0.20 Clara blocca in due tempi sulla conclusione. Ne nasce poi una rissa davanti alla gabbia azzurra. -0.59 Murato il tiro di Hischier con il disco che poi finisce sulle reti. -2.20 Penalità per Fryklund per un aggancio con il bastone. Nuova inferiorità numerica per gli azzurri. -3.52 CHE PARATA DI CLARA!! La Svizzera riparte dopo una parata di Genoni e va al tiro con Schmid che a pochi passi dalla gabbia italiana tira a botta sicura, ma Clara para con un mezzo miracolo -4.42 Lotta Digiacinto che guadagna un disco nei pressi della gabbia avversaria e va al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: buon secondo periodo degli azzurri LIVE Italia-Svizzera 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: primo periodo complicato per gli azzurriLa partita tra Italia e Svizzera si conclude con un punteggio di 0-2, a causa di alcune errori difensivi degli azzurri nel primo periodo. LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: finisce il secondo periodo, azzurri ancora ampiamente in partitaDopo due periodi di gioco, il risultato vede ancora gli azzurri in partita, nonostante il punteggio sia di 2-3 a favore della Svezia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Italia-Svizzera, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: sfida da dentro o fuori ai playoff!; Italia-Svizzera 4-7, ko all'esordio per le Azzurre di Constantini: rivivi il LIVE-Blog; Milano-Cortina: medagliati da Mattarella. Playoff di hockey: Italia-Svizzera 0-2; Vignetta Svizzera 2026: costi, validità e dove comprarla. LIVE Italia-Svizzera 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: Clara tiene in vita gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9.14 Clara salva ripetutamente la porta italiana in questo power play. L'Italia esce indenne da questa ... oasport.it Milano Cortina, la diretta: Hockey, Svizzera-Italia 2-0, chi vince va ai quarti. Attesa per biathlon e pattinaggio di velocitàIn attesa che il Presidente Trump sciolga la riserva su una sua possibile presenza a Milano per tifare l'hockey a stelle e strisce, la Casa Bianca ha annunciato la delegazione presidenziale che partec ... ilmessaggero.it Milano Cortina: Italia maschile dell'hockey ai playoff con la Svizzera. L'attaccante azzurro Morini: "Saranno 60 minuti di sacrificio" #ANSA x.com Radio1 Rai. . #Svizzera Una valanga ha provocato il deragliamento di un treno locale nel Cantone Vallese. Circa 80 le persone a bordo. 30 evacuate. Diversi feriti. Nessun italiano. Di @framincone #GR1 facebook