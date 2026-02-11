LIVE Italia-Svezia 2-3 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | finisce il secondo periodo azzurri ancora ampiamente in partita

Dopo due periodi di gioco, il risultato vede ancora gli azzurri in partita, nonostante il punteggio sia di 2-3 a favore della Svezia. La sfida di ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina resta aperta e promette un ultimo periodo tutto da vivere. I giocatori italiani continuano a lottare, pronti a tutto per ribaltare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci sentiamo fra poco meno di 15 minuti per la cronaca del terzo periodo di questo elettrizzante Italia-Svezia. FINISCE QUI IL SECONDO PERIODO! Italia-Svezia 2-3: secondo segmento che si è aperto con il momentaneo pareggio di Bradley e un Blue Team convincente, sempre sostenuto dalle parate di Clara. Nel finale di frazione, la Svezia è riuscita in mischia a trovare il nuovo vantaggio con il tap-in di Nylander. Italia clamorosamente in partita. 00:38 Storie tese fra Di Giacinto e Kempe che prima vengono a contatto e poi passano alle mani e alle parole. Tutto rientrato, si riparte. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia torna in pista nel secondo periodo contro la Svezia, con i giocatori che cercano di mettere pressione e trovare spazi per i tiri in porta.

Questa mattina le azzurre di hockey ghiaccio femminile hanno perso 1-4 contro la Svezia nelle Olimpiadi.

LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nylander riporta in vantaggio gli scandinavi a tre minuti dal secondo intervalloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.14 Gol della Svezia che si riporta in vantaggio. Italia-Svezia 2-3: batti e ribatti davanti alla porta di ... oasport.it

Olimpiadi 2026, la diretta: slittino, Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner d'oro nei doppi di slittino. Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbi per il podio. Italia-Svezia ...Giornata trionfale per gli azzurri, che vincono due medaglie d'oro nello slittino. Male lo sci alpino maschile, Di Stefano settimo nel pattinaggio di velocità. Curling, l'Italia maschile batte la Svez ... corriere.it

SVEZIA vs ITALIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Potenza, velocità e contatti duri sul ghiaccio. Gli Azzurri sfidano la Svezia in una partita ad altissima intensità, dove servono carattere, disciplina e cuore Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 Oggi si punta al podio nel #SuperG maschile (11.30) e nella 15 km femminile di #biathlon (14.15). Alle 19.05 comincia il torneo maschile di curling. Esordio azzurro nell'hockey maschile alle 21.10, con Italia-Svezia. #Olimpiadi x.com