LIVE Italia-Svizzera Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | azzurri senza niente da perdere ai playoff!
L'Italia affronta la Svizzera in una partita decisiva ai playoff dell'hockey ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver ottenuto la qualificazione con grande fatica nelle fasi precedenti. La squadra azzurra scende in campo senza pressioni, consapevole di poter giocare senza niente da perdere e di sfruttare ogni occasione. La sfida si svolge in un’atmosfera tesa, con i tifosi italiani che sperano in un risultato sorprendente. La partita si può seguire in diretta, con aggiornamenti continui sulle azioni e sui punteggi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svizzera, partita valvole per il turno dei play-off del torneo maschile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Sfida da dentro o fuori per gli azzurri che si giocano un posto nei quarti di finale nel torneo a cinque cerchi. L’Italia ha chiuso in quarta posizione il gruppo B terminando la fase a gironi al dodicesimo posto. La squadra italiana ha iniziato il proprio cammino contro la Svezia, venendo sconfitta per 5-2. Nella seconda giornata gli azzurri sono stati sconfitti 3-2 dalla Slovacchia, mentre nella terza partita gli italiani sono stati dominati dalla Finlandia, vincitrice per 11-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
L’Italia affronta la Svizzera in una partita decisiva, perché una vittoria potrebbe garantirle l’accesso diretto ai quarti di finale ai Giochi di Milano-Cortina 2026.
LIVE Italia-Svezia, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurri
Questa mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
