LIVE Italia-Giappone Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | match alla portata delle azzurre

L’Italia affronta il Giappone nel curling femminile alle Olimpiadi, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro gli Stati Uniti. La squadra italiana punta a consolidare la propria posizione in classifica, sperando di avvicinarsi alle prime posizioni. La partita si gioca in diretta, con le atlete che cercano di mettere in pratica le strategie studiate negli ultimi giorni.

La speranza è che la prestazione di ieri sera possa essere replicata nelle partite che restano da giocare, così da evitare l'ultimo posto nel girone. In questo senso quello contro il Giappone rappresenta una sorta di scontro diretto. Le asiatiche hanno una sola vittoria all'attivo, ma questa, a testimonianza della capacità delle nipponiche di poter realizzare degli inaspettati exploit, è arrivata contro la fortissima formazione elvetica. 13.55 Mancano solo dieci minuti all'inizio del match!

