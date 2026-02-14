LIVE Italia-Cina Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | dalle 9.05 il match delle azzurre

L’Italia sta affrontando la Cina nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di una partita molto attesa che potrebbe decidere il passaggio del turno. La sfida è iniziata alle 9.05 e vede le azzurre impegnate a dimostrare la loro preparazione sul ghiaccio. Le giocatrici italiane cercano di mantenere alta la concentrazione per ottenere un risultato positivo. Nel frattempo, gli appassionati possono aggiornarsi sulla diretta, che continuerà anche con l'incontro tra Italia e Svezia alle 19.

8:57 Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis si apprestano a sfidare Wang Riu (skip), Han Yu (vice skip), Dong Ziqi e Jiang Jiayi. 8:52 Due sconfitte in altrettanti match per l'Italia, che ha lasciato strada dapprima alla Svizzera, poi alla Corea del Sud. Stamane l'occasione del riscatto. 8:47 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Cina. Le azzurre tornano sul ghiaccio dello Stadio Olimpico di Cortina per il terzo incontro del round robin.