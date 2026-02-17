L’Italia ha perso contro il Giappone nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di alcuni errori nelle ultime manches. Le azzurre tentano di recuperare punti e migliorare la posizione nel torneo. Oggi si sfidano anche gli Stati Uniti contro l’Italia nel curling maschile alle 19, con la partita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MASCHILE DALLE 19.05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Giappone, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In questa rassegna a cinque cerchi casalinga la squadra tricolore ha iniziato confermando il pessimo rendimento delle ultime due stagioni. La formazione azzurra, tutto sommato ancora giovane, solamente un paio d’anni fa andava a pochi centimetri dal titolo europeo in una finale persa all’ultimo tiro contro la Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per risalire la china

L’Italia ha iniziato la partita contro la Svezia, causa delle difficoltà nelle ultime gare, con l’obiettivo di cambiare rotta.

L’Italia ha deciso di trasmettere in diretta l’incontro contro gli Stati Uniti nel curling femminile, dopo che le azzurre hanno subito alcune sconfitte e cercano di risalire la china a Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.