LIVE Italia-Giappone 6-5 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | si va avanti punto a punto

L’Italia ha vinto la partita contro il Giappone con un punteggio di 6-5, perché ha conquistato punti preziosi negli ultimi turni. La sfida si è svolta in equilibrio fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno combattuto punto su punto. Le giocatrici italiane hanno mostrato attenzione e determinazione, mantenendo alta la concentrazione mentre si avvicinavano alla fine del match. La partita si può seguire ancora in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio.

16.29 Che bocciata di Stefania! La skip azzurra colpisce la giusta porzione del sasso avversario a punto che schizza via e si porta con se l'altra stone giapponese in casa. Sono 4 adesso i punti delle azzurre! 16.28 Si prende il punto momentaneo il Giappone con un freeze sul sasso azzurro più vicino al centro. 16.27 Mathis riposiziona la guardia al centro appena levata dalle avversarie azzurre. 16.26 Altro run sbagliato dalle giapponesi. Onodera riesce a rimuovere solo la guardia non toccando i tanti sassi azzurri in casa.