LIVE Italia-Giappone 1-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre forzate al punto singolo

L’Italia ha segnato il primo punto contro il Giappone durante la partita di curling alle Olimpiadi, a causa di un errore nella strategia giapponese. Le azzurre sono state costrette a giocare un punto singolo, dopo che il team nipponico ha sbagliato il tiro finale. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa delle squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MASCHILE DALLE 19.05 14.33 Guardia al centro in apertura di Zardini Lacedelli. Il Giappone risponde con una guardia laterale, la stone però non sorpassa la hog line e viene rimossa. Che errore di Ohmiya! TERZO END 14.31 Draw perfetto di Costantini! Punto delle azzurro che si portano in vantaggio. Le giapponesi adesso possono giocare con l'hammer. 14.29 Draw dietro la guardia di Yoshimura che porta a due i punti provvisori giapponesi. La doppia bocciata è davver difficile e l'Italia dovrà accontentarsi del punto singolo da prendersi con un draw nell'ultimo tiro di Costantini.